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22.02.17 / 17:10 Новости / Петербург и Ленобласть

ФАС признал нарушения в конкурсе на достройку депо «Южное» в Петербурге

Выявил избыточные требования

ФАС РоссииФедеральная антимонопольная служба признала, что ГКУ «Дирекция транспортного строительства» (ДТС) нарушила законодательство при объявлении конкурса на достройку депо «Южное» в Петербурге. Об этом в среду АБН сообщили в Федеральной антимонопольной службе.

Жалобу на «Дирекцию транспортного строительства» подало ЗАО «Геострой». ФАС рассмотрела жалобу компании и признала факт нарушения.

Оно выразилось в предъявлении к участникам торгов избыточных требований. Заказчик указал в закупочной документации, что участники должны иметь ряд свидетельств на допуск к конкретным видам работ. В данном же случае достаточно одного свидетельства, отметило ведомство.

Действия ДТС могут привести к ограничению количества участников закупки, потому что не все подрядчики имеют сразу несколько разных свидетельств, постановила ФАС. «Дирекции транспортного строительства» выдали предписание не учитывать при рассмотрении заявок незаконное требование.

Отметим, Смольный расторг договор с «Трансстроем» в декабре 2016 года. Причиной стал срыв сроков работ. Кроме того подрядчик не смог освоить 360 млн рублей.

Достройку депо «Южное» нужно закончить ко II кваталу 2018 года. Подрядчику нужно будет обустроить электрические и инженерные сети депо, а также провести другие общестроительные работы.

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