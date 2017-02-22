NASA обнаружило потенциально пригодные для жизни планеты На них предположительно есть вода и атмосфера

NASA обнаружило потенциально пригодные для жизни планеты. Об этом агентство сообщило в среду.

В системе TRAPPIST-1, расположенной в 40 световых годах от Земли, астрономы обнаружили семь планет, схожих по характеристикам с Землей. Три из них находятся в так называемой «зоне жизни». На планет с высокой вероятностью есть вода и пригодная для жизни атмосфера. Помимо этого, почти на всех планетах средняя температура поверхности составляет около нуля градусов Цельсия.

По мнению ученых, некоторые особенности планет станут известны уже в ближайшие годы. Достоверная информация об их обитаемости будет известна в пределах текущего десятилетия.

Напомним, NASA финансирует программу для прослушивания электромагнитных сигналов искусственного происхождения. Этот проект рассчитан на поиск внеземных цивилизаций. Кроме того, ученые занимаются поиском инопланетной жизни путем исследования темных сторон планет. Также NASA регулярно составляет и обновляет списки потенциально жизнепригодных планет.