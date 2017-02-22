Американцы стали лучше относиться к Путину – опрос Положительное впечатление о нем у 22% опрошенных

Жители США стали лучше относиться к деятельности президента России Владимира Путина. Накануне результаты опроса опубликовала социологическая служба Gallup.

По данным авторов исследования, положительное впечатление о российском лидере у 22% опрошенных американцев. В прошлый раз такие показатели были зафиксированы в 2003 году.

В 2015 году поддерживали деятельность Путина 13% американцев. Социологи связывают такой скачок популярности с улучшением отношения к Путину республиканцев. При этом неблагоприятный прогноз не изменился – 72%. Отметим, опрос проводился на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости наладить отношения с Москвой.