Компания «Усть-Луга» полностью погасила долг перед Ленобластью Размер финального транша составил 158 млн. рублей

ОАО «Компания Усть-Луга» погасила задолженность перед Ленинградской областью, перечислив финальный транш в размере 158 млн. рублей. Об этом в компании сообщили в среду.

Общая сумма долга предприятия перед Ленинградской областью составляла 532,8 млн рублей. Средства «Компания Усть-Луга» получила от Банка ВТБ в рамках кредита на достройку портовой инфраструктуры в 2010 году. Регион выступал гарантом исполнения обязательств по этому кредиту.

Напомним, Ленобласть выплатила банку кредит осенью 2016 года. Тогда же было прекращено дело о банкротстве ОАО «Компания Усть-Луга», возбужденное по заявлению Банка ВТБ. Компания - заказчик-застройщик морского торгового порта Усть-Луга. Она ведет реализацию крупнейшего инфраструктурного проекта в регионе.