В затоплении стадиона на Крестовском виноваты уборщики В канализацию попала тряпка

В затоплении стадиона на Крестовском острове оказались виноваты уборщики. Об этом в среду сообщил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

По словам Албина, в систему канализования попала тряпка, которую использовали уборщики. Протечки произошли в транспортном коридоре на отметке «0» и в секторе В на отметке 25 метров. Аварию локализовали за 15 минут. Также на 14 отметке стадиона разбито стекло и поврежден гипсокартон.

Напомним, в среду на стадионе Крестовского острова прошло второе тестовое мероприятие после сдачи арены. Им стал фестиваль «Радио Зенит». В июне стадион должен принять Кубок конфедераций по футболу. Перед этим стадиону предстоит выдержать еще несколько пробных мероприятий.