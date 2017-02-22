Все новости

22.02.17 / 23:32 Новости / Петербург и Ленобласть

В затоплении стадиона на Крестовском виноваты уборщики

В канализацию попала тряпка

стадион-на-крестовскомВ затоплении стадиона на Крестовском острове оказались виноваты уборщики. Об этом в среду сообщил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

По словам Албина, в систему канализования попала тряпка, которую использовали уборщики. Протечки произошли в транспортном коридоре на отметке «0»  и в секторе В на отметке 25 метров. Аварию локализовали за 15 минут. Также на 14 отметке стадиона разбито стекло и поврежден гипсокартон.

Напомним, в среду на стадионе Крестовского острова прошло второе тестовое мероприятие после сдачи арены. Им стал фестиваль «Радио Зенит». В июне стадион должен принять Кубок конфедераций по футболу. Перед этим стадиону предстоит выдержать еще несколько пробных мероприятий.

По материалам: fontanka.ru
Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017