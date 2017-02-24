В Италии береговая охрана за три дня спасла 2,5 тыс. мигрантов В четверг – 1,1 тыс. человек, в предыдущие два дня – 1,4 тыс. человек

В Италии береговая охрана за три дня спасла 2,5 тыс. мигрантов. Об этом в пятницу рассказала погранслужба Италии.

По данным итальянского МВД, с начала года в страну морским путем попали 10,7 тыс. беженцев. Это на треть больше, чем годом ранее. В четверг итальянская береговая охрана спасла 1,1 тыс. человек, а за предыдущие 2 дня – 1,4 тыс. человек. Правозащитники называют сложившуюся ситуацию критической.

Напомним, страны Евросоюза активно принимают беженцев из проблемных регионов Африки и Ближнего Востока. По данным ООН, в минувшем году число мигрантов из Северной Африки, прибывших в Италию морем, составило 171 тыс. человек. Лидером по количеству принятых беженцев является Германия. Из-за этого в стране начался миграционный кризис.