Трамп: за первый месяц администрация достигла почти всех запланированных целей Например, ужесточения иммиграционной политики

Президент США Дональд трамп объявил, что за первый месяц администрация достигла почти всех запланированных целей. Это произошло в понедельник на торжественном ужине в Белом доме.

По словам Трампа, первые четыре недели пребывания на посту президента были очень веселыми. Он также отметил, что его администрация смогла достичь почти всех целей, которые запланировала.

Президент в качестве примера привел ужесточение иммиграционной политики. Трамп заявил, что дал много обещаний, многие из которых уже сдержал. Он отметил, что доволен текущим ходом дел.

Напомним, в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп выступал с резкой критикой иммиграционной политики Штатов, торговых соглашений и реформы здравоохранения. По итогам первого месяца работы, президент США принял поправки в иммиграционное законодательство, начал обсуждать торговое соглашение с Мексикой и реформировать систему здравоохранения. Среди уже принятых указов Трампа, в частности, запрет на въезд в страну жителям из ряда ближневосточных стран преимущественно мусульманского населения. Представители демократической партии и многие американские граждане выступают с решительной критикой политики Дональда Трампа.