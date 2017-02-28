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28.02.17 / 12:03 Новости / Общество / Россия и мир

У правозащитницы Зои Световой проходят обыски

По делу ЮКОСа и «Открытой России»

Зоя Светова обыск

Коллаж АБН

В квартире правозащитницы Зои Световой проходят обыски. Об этом во вторник рассказали ее сын Тимофей Дзядко и адвокат Анна Ставицкая.

Дзядко написал, что обыск проходит с 11 утра. Причина обыска – дело ЮКОСа и «Открытой России».

Анна Ставицкая выехала к Световой. В «Открытой России» сообщили, что обыск проводят 10 человек.

Отметим, Светова сотрудничает с «Открытой Россией». Эту организацию спонсирует Михаил Ходорковский, признанный российским судом виновным по делу ЮКОСа. Отметим, оно было заведено в 2003 году. Ранее у участников «Открытой России» уже проводили обыски, также по этому делу ЮКОСа. Правоохранительные органы поясняли, что в ходе обысков пытаются проверить, насколько законным было получение акций ЮКОСа теми, кто предъявлял иски к России в международных судах.

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