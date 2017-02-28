У правозащитницы Зои Световой проходят обыски По делу ЮКОСа и «Открытой России»

В квартире правозащитницы Зои Световой проходят обыски. Об этом во вторник рассказали ее сын Тимофей Дзядко и адвокат Анна Ставицкая.

Дзядко написал, что обыск проходит с 11 утра. Причина обыска – дело ЮКОСа и «Открытой России».

Анна Ставицкая выехала к Световой. В «Открытой России» сообщили, что обыск проводят 10 человек.

Отметим, Светова сотрудничает с «Открытой Россией». Эту организацию спонсирует Михаил Ходорковский, признанный российским судом виновным по делу ЮКОСа. Отметим, оно было заведено в 2003 году. Ранее у участников «Открытой России» уже проводили обыски, также по этому делу ЮКОСа. Правоохранительные органы поясняли, что в ходе обысков пытаются проверить, насколько законным было получение акций ЮКОСа теми, кто предъявлял иски к России в международных судах.