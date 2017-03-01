Ford может сократить более тысячи рабочих мест на заводе в Великобритании В течение пяти лет

Американский автоконцерн Ford собирается сократить 1,1 тыс. рабочих мест на заводе по производству двигателей в Уэльсе, Великобритания. Об этом в среду сообщили представители британского профсоюза GMB.

Ожидается, что сокращение произойдет постепенно в течение пяти лет. Представители GMB добавили, что информацию о возможных увольнениях подтвердили на заводе.

В свою очередь, правительство Великобритании заявило, что ведет переговоры с концерном о сохранении бизнеса и рабочих мест на территории страны. По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, производство автомобилей – важная часть экономики, поэтому власти приложат все усилия для ее сохранения. В настоящее время на предприятии в Уэльсе работают 1,85 тыс. сотрудников.