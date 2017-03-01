Экономический эффект от импортозамещения «Северстали Российской стали» составил 354 млн рублей Программа работает с 2014 года

Экономический эффект от замещения основных позиций закупок компании «Северсталь Российская сталь» составил 354 млн рублей. Об этом сообщили в компании в среду.

«Переход на отечественные поставки только огнеупоров за 2015—2016 годы дал экономический эффект более 97,5 млн рублей. В целом экономический эффект от программы импортозамещения с момента ее реализации составил около 880 млн рублей», — сказал гендиректор дивизиона Вадим Германов.

Программа импортозамещения началась на предприятиях компании в конце 2014 года. В 2015 году основной экономический эффект дал переход на отечественные закупки огнеупорных, смазочных материалов, основного и сменного оборудования. В прошлом году компания сделала акцент на валки прокатные, нестандартное и сменное оборудование.

«Северсталь Российская сталь» — дивизион компании «Северсталь». В 2016 году дивизион произвел 11.63 млн тонн стали. Объем продаж стальной продукции составил 10.67 млн тонн Выручка дивизиона в 2016 году составила $5,426 млн.