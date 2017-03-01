Нефть марки Brent подорожала на бирже Дошла до отметки $56,7

Нефть эталонного сорта Brent подорожала на торгах Межконтинентальной биржи ICE. В среду по фиксингу на 16:55 по московскому времени баррель Brent стоит $56,7.

Стоимость выросла на 0,3%. Растет в цене и WTI: на 0,2% до $54 за баррель.

Аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков обратил внимание на то, что к середине европейской сессии нефть демонстрировала рост. Соглашение по добыче нефти в настоящий момент исполняется на 94%. Однако в США растут запасы нефти: на прошлой неделе на 2,6 млн баррелей вместо 2,1 млн баррелей.