СМИ: послом США в РФ может стать экс-губернатор штата Юта Вопрос прорабатывался с госсекретарем США

Послом США в России может стать бывший губернатор штата Юта Джон Хантсман. Об этом в среду сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По информации телеканала, этот вопрос ранее прорабатываля с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Также Хантсман связывался с советниками президента США Дональда Трампа и с ним самим.

Правительство США не дало официальных комментариев. Напомним, Джон Хантсман возглавлял американский штат Юта с 2005 по 2009 годы. После этого, до 2011 года находился с дипломатической миссией США в Китае. С 2014 года главой американского посольства в России является Джон Теффт.