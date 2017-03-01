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01.03.17 / 21:58 Новости / Политика / Россия и мир

СМИ: послом США в РФ может стать экс-губернатор штата Юта

Вопрос прорабатывался с госсекретарем США

Посольство СШАПослом США в России может стать бывший губернатор штата Юта Джон Хантсман. Об этом в среду сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По информации телеканала, этот вопрос ранее прорабатываля с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Также Хантсман связывался с советниками президента США Дональда Трампа и с ним самим.

Правительство США не дало официальных комментариев. Напомним, Джон Хантсман возглавлял американский штат Юта с 2005 по 2009 годы. После этого, до 2011 года находился с дипломатической миссией США в Китае. С 2014 года главой американского посольства в России является Джон Теффт.

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