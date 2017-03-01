РЖД просят ФАС компенсировать 56 млрд рублей недополученных доходов И учесть их в будущем

Российские железные дороги (РЖД) попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) компенсировать 56 млрд рублей недополученных доходов в 2016 году. Об этом в среду пишет газета «Коммерсантъ».

РЖД предлагает учесть эту сумму при формировании тарифа в будущем. В компании сложившуюся ситуацию объяснили тем, что в прошлом году тариф был проиндексирован на 7,5%, а доходная ставка РЖД для грузовых перевозок выросла только на 2,7%.

По информации издания, общая сумма недополученных доходов монополии в 2016 году составила порядка 91,7 млрд рублей. В компании не прокомментировали, почему просят возместить только часть этих средств. Добавим, осенью прошлого года глава РЖД Олег Белозеров заявлял, что причина падения доходной ставки в том, что нефтеналивные грузы, а они самые высокодоходные и объемные, ушли от компании. Однако РЖД добирает объемы низкодоходным углем.