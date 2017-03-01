Все новости

01.03.17 / 11:00 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

ЗакС Петербурга намерен самостоятельно утверждать программы комплексного развития

Чтобы усилить роль парламента

закс градостроительство

Фото АБН

Законодательное Собрание Петербурга намерено самостоятельно утверждать программы комплексного развития города. Соответствующий законопроект парламент в первом чтении поддержал в среду.

Как пояснил автор инициативы Сергей Никешин, эти программы становятся основой дальнейших градостроительных документов. При это утверждение программ парламентом будет способствовать их большей согласованности и общественному обсуждению, уверен депутат. При этом выполнение и мониторинг останутся за исполнительной властью, добавил Никешин.

Парламентарий охарактеризовал законопроект как компромиссный. Тем не менее, он отвел два месяца на внесение поправок, чтобы учесть пожелания всех заинтересованных сторон.

Добавим, оппозиционные депутаты законопроект поддержали. Они назвали это усилением роли парламента. «Считаю, что перекос между ветвями власти катастрофический. Власть представительная сильно завис и ущербна по отношению к исполнительной», — сказал «простовец» Максим Резник.

Отметим, в феврале правительство представило программу комплексного развития транспортной системы Петербурга. Она вызвала ряд вопросов у жителей и «общественников». В частности, в Красногвардейском районе жители удивились тем, что «Восточный скоростной диаметр» пройдет под окнами их домов.

Метки: , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017