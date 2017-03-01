ЗакС Петербурга намерен самостоятельно утверждать программы комплексного развития Чтобы усилить роль парламента

Законодательное Собрание Петербурга намерено самостоятельно утверждать программы комплексного развития города. Соответствующий законопроект парламент в первом чтении поддержал в среду.

Как пояснил автор инициативы Сергей Никешин, эти программы становятся основой дальнейших градостроительных документов. При это утверждение программ парламентом будет способствовать их большей согласованности и общественному обсуждению, уверен депутат. При этом выполнение и мониторинг останутся за исполнительной властью, добавил Никешин.

Парламентарий охарактеризовал законопроект как компромиссный. Тем не менее, он отвел два месяца на внесение поправок, чтобы учесть пожелания всех заинтересованных сторон.

Добавим, оппозиционные депутаты законопроект поддержали. Они назвали это усилением роли парламента. «Считаю, что перекос между ветвями власти катастрофический. Власть представительная сильно завис и ущербна по отношению к исполнительной», — сказал «простовец» Максим Резник.

Отметим, в феврале правительство представило программу комплексного развития транспортной системы Петербурга. Она вызвала ряд вопросов у жителей и «общественников». В частности, в Красногвардейском районе жители удивились тем, что «Восточный скоростной диаметр» пройдет под окнами их домов.