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02.03.17 / 11:21 Банки / Новости / Россия и мир / Экономика

Чистая прибыль Сбербанка в 2016 году увеличилась в 2,4 раза

Она составила 541,9 млрд руб

Северо-Западный банк Сбербанка прибыль сбербанка

Фото: 360tv.ru

По итогам 2016 года чистая прибыль Сбербанка выросла в 2,4 раза и составила 541,9 млрд руб. Это следует из отчетности банка по МСФО, опубликованной в четверг.

Прошлый год банк закончил с чистой прибылью в размере 229,9 млрд руб. За год прибыль на обыкновенную акцию увеличилась на 141,3%, до 25 руб.

В четвертом квартале прошлого года Сбербанк получил 141,8 млрд рублей чистой прибыли. Это вдвое больше, чем годом ранее (72,6 млрд руб.).

При этом средства клиентов Сбербанка за прошлый год сократились на 5,6%. Они составили 18,69 трлн руб. Вклады населения выросли на 3,4%, до 12,45 трлн руб. Объем корпоративных вкладов снизился на 19,6%, до 6,235 трлн руб.

Напомним, в конце февраля в банке прошли кадровые перестановки. Новым председателем Северо-Западного банка Сбербанка был назначен Виктор Анрикевич Вентимилла Алонсо. Раньше его возглавлял Дмитрий Курдюков.

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