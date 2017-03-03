Boohoo купил Nasty Gal за 12 млн фунтов стерлингов Кредит на совершение сделки был получен через банк HSBC

Британский онлайн-магазин Boohoo купил американского интернет-ритейлера Nasty Gal. Об этом в Boohoo сообщили в пятницу.

Сумма сделки составила 12 млн фунтов стерлингов. Кредит на совершение сделки был получен через банк HSBC.

Nasty Gal специализируется на продаже одежды для женщин. Магазин был основан в 2006 году. В прошлом году в отношении магазина была начата процедура банкротства. В феврале ритейлер закрыл два розничных магазина в США. Кроме того, под сокращение попали 70 сотрудников компании.