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03.03.17 / 18:48 Новости / Россия и мир

Boohoo купил Nasty Gal за 12 млн фунтов стерлингов

Кредит на совершение сделки был получен через банк HSBC

Британский онлайн-магазин Boohoo купил американского интернет-ритейлера Nasty Gal. Об этом в Boohoo сообщили в пятницу.

Сумма сделки составила 12 млн фунтов стерлингов. Кредит на совершение сделки был получен через банк HSBC.

Nasty Gal специализируется на продаже одежды для женщин. Магазин был основан в 2006 году. В прошлом году в отношении магазина была начата процедура банкротства. В феврале ритейлер закрыл два розничных магазина в США. Кроме того, под сокращение попали 70 сотрудников компании.

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