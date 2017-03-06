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06.03.17 / 22:38 Новости / Россия и мир / Экономика

Уголь из Донбасса вместо Украины начали поставлять в Россию

Обсуждаются также поставки в Крым

Уголь из шахт расположенных на Донбассе вместо Украины начали отправлять в Россию. Об этом в понедельник сообщили источники в Совете министров самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик.

По словам источника, угольные шахты, находящиеся на территории ДНР и ЛНР, прекратили осуществлять поставки  на Украину, в том числе и те, где назначили внешнее управление. В республиках уверены, что даже после отмены блокады Украина откажется закупать уголь из Донбасса.

Собеседник отметил, что антрацитовых уголь из этих шахт начали поставлять в Россию. Кроме того, обсуждаются поставки на территорию Крыма.

Напомним, на Украине действует торговая блокада Донбасса. Из-за нее в страну прекратили поставлять антрацитовый уголь. После этого украинские власти объявили об энергетическом кризисе.

По материалам: interfax.ru

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