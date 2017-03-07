Все новости

07.03.17 / 02:04 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Ленобласти без отопления остались 2100 человек

В зоне отключения 65 домов

Фото ampravda.ru

Фото ampravda.ru

В Ленобласти без отопления остались 2100 человек. Об этом в понедельник сообщило областное управление МЧС.

Аварийное отключение отопления и горячей воды произошло в 23:40 в понедельник. По данным МЧС, в зону отключения попали 2100 человек, 65 домов. Авария произошла в Гатчинском районе. Последствия устраняет одна бригада коммунальных служб. Время восстановления неизвестно.

Ранее ГУ МЧС по Ленобласти сообщало об аварийном отключении газоснабжения в Тосненском районе. Без газа остались 6690 человек. Время восстановления также неизвестно. Над устранением аварии работают четыре бригады «Леноблгаз».

Метки: , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017