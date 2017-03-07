В Ленобласти без отопления остались 2100 человек В зоне отключения 65 домов

В Ленобласти без отопления остались 2100 человек. Об этом в понедельник сообщило областное управление МЧС.

Аварийное отключение отопления и горячей воды произошло в 23:40 в понедельник. По данным МЧС, в зону отключения попали 2100 человек, 65 домов. Авария произошла в Гатчинском районе. Последствия устраняет одна бригада коммунальных служб. Время восстановления неизвестно.

Ранее ГУ МЧС по Ленобласти сообщало об аварийном отключении газоснабжения в Тосненском районе. Без газа остались 6690 человек. Время восстановления также неизвестно. Над устранением аварии работают четыре бригады «Леноблгаз».