Путин ожидает в 2018 году роста зарплат врачей до 200% По его словам, в настоящий момент врачи получают 180% от средних зарплат в регионах

Российский президент Владимир Путин ожидает, что в 2018 году зарплата врачей достигнет 200% от средней по региону. Об этом он заявил в среду.

«У нас в 2018 году уровень зарплаты у врачей должен быть 200% от средних доходов по соответствующему региону, а у младшего и среднего персонала 100%. Исхожу из того, что нам удастся достичь этих показателей», — сказал Путин.

По словам главы государства, в настоящий момент врачи получают 180% от средних зарплат в регионах.

Отметим, Путин в среду посетил новый перинатальный центр в Брянске. В ходе беседы с сотрудниками президент также подчеркнул, что, на его взгляд, в стране успешно преодолевается демографическая программа.

Добавим, согласно исследованию ВШЭ, только 11% врачей, которые работают в госклиниках, довольны своей зарплатой.