АЛЮТЕХ доработала перегрузочные тамбуры ALUTECH DH

Группа компаний «АЛЮТЕХ» расширила ассортимент перегрузочных тамбуров ALUTECH DH. Для их обшивки используются сэндвич-панели либо профнастил.

Обшивка профлистом обеспечит отличную защиту грузов от ветра и атмосферных осадков. Обшивка сэндвич-панелями обеспечит дополнительную теплоизоляцию, сохранив оптимальный уровень температуры при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.

Перегрузочные тамбуры ALUTECH DH удобны и просты в монтаже. Сборная конструкция рамы не требует сварки. Поставка материала обшивки — профнастила или сэндвич-панели — под размер заказываемого изделия исключает необходимость ее подгонки при монтаже. Кроме того, в зависимости от конструктивных особенностей объекта тамбур может быть монтирован к зданию под различными углами — 45°, 60°, 90°, 120° или 135°.

Надежную и долговечную работу тамбуров гарантируют две тросовые растяжки в верхней его части, которые придают конструкции дополнительную жесткость. Для комфортной эксплуатации предусмотрены уклон крыши на 5° вперед и водосточный желоб для отвода воды по бокам конструкции.

При заказе тамбуров ALUTECH DH в стандартном комплекте поставляются нащельники примыкания к стене, обрамление стыков крыши и стен, а также набор кронштейнов для сборки.

Широкий ассортимент цветов делает перегрузочные тамбуры «АЛЮТЕХ» оптимальным решением, сочетающим функциональность и эстетичность. Так, для обшивки сэндвич-панелями доступны 2 рисунка полотна (S-гофр или микроволна) и 10 наиболее популярных цветов RAL (близких к шкале RAL). Для обшивки профнастилом можно подобрать любой из 6 стандартных цветов, близких к шкале RAL.

Тамбуры с обшивкой уже доступны для заказа. Срок изготовления тамбуров достаточно сжат и составляет всего 4 недели.

Справка:

Группа компаний «АЛЮТЕХ» начала выпускать перегрузочное оборудование под собственным брендом в 2016 году. Первым продуктом, выпущенным в рамках развития нового направления, стали докшелтеры. В последующие месяцы в ассортимент также вошли уравнительные платформы и перегрузочные площадки. Узнать больше о продукции ALUTECH можно у региональных представителей холдинга или на сайте компании.