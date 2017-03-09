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09.03.17 / 19:45 Новости / Россия и мир

Медведев поговорил по телефону с премьером Турции

Стороны обсудили торговлю между РФ и Турцией

медведев дмитрийПремьер-министр России Дмитрий Медведев  поговорил по телефону с главой правительства Турции Бинали Йылдрымом. Об этом сообщили в российском правительстве в четверг.

«Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-турецких торгово-экономических отношений. Особое внимание было уделено мерам по увеличению товарооборота, облегчению доступа промышленных и сельскохозяйственных товаров на рынки друг друга», — говорится в сообщении кабмина.

Напомним, ранее в четверг МЭР со ссылкой на данные ФТС сообщил о том, что Объем взаимной торговли между Россией и Турцией в 2016 году снизился на треть. Он составил $15,84 млрд.

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