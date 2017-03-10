Участок трассы «Украина» сделали платным до 2109 года

Правительство сделало платным проезд по участку трассы «Украина» в Калужской области до 1 мая 2109 года. Соответствующее распоряжение, подписанное главой кабмина Дмитрием Медведевым, было опубликовано на портале правовой информации в пятницу.
«Установить, что использование участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения М3 «Украина» Москва — Калуга — Брянск — граница с Украиной в Калужской области осуществляется на платной основе до 1 мая 2109 года», — говорится в документе. Речь идет об участке с 124 по 194 км трассы. Водители, которые не хотят пользоваться платной трассой, смогут объехать ее по дорогам протяженностью 123 и 135 км, напоминают авторы распоряжения.
Напомним, реконструкцией, содержанием, ремонтом, капитальным ремонтом и эксплуатацией этого участка трассы М3 «Украина» на платной основе занимается АО «ДСК «Автобан». Предприятие делает это в рамках в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения, заключенного им с Государственной компанией «Автодор». Изначально соглашение было заключено на 23 года. Проезд по этому участку трассы был открыт осенью 2016 года.
Реплики
Правительство дало из наших налогов 17 млрд без процентно на 50 лет. Теперь бабки с населения пособирают и обанкротятся. Схема просто прелесть. Где-то напоминает схемы Собянина