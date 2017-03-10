Участок трассы «Украина» сделали платным до 2109 года Те, кто не хочет платить, смогут объехать

Правительство сделало платным проезд по участку трассы «Украина» в Калужской области до 1 мая 2109 года. Соответствующее распоряжение, подписанное главой кабмина Дмитрием Медведевым, было опубликовано на портале правовой информации в пятницу.

«Установить, что использование участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения М3 «Украина» Москва — Калуга — Брянск — граница с Украиной в Калужской области осуществляется на платной основе до 1 мая 2109 года», — говорится в документе. Речь идет об участке с 124 по 194 км трассы. Водители, которые не хотят пользоваться платной трассой, смогут объехать ее по дорогам протяженностью 123 и 135 км, напоминают авторы распоряжения.

Напомним, реконструкцией, содержанием, ремонтом, капитальным ремонтом и эксплуатацией этого участка трассы М3 «Украина» на платной основе занимается АО «ДСК «Автобан». Предприятие делает это в рамках в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения, заключенного им с Государственной компанией «Автодор». Изначально соглашение было заключено на 23 года. Проезд по этому участку трассы был открыт осенью 2016 года.