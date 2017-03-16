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16.03.17 / 12:13 Новости / Общество / Россия и мир

Сбербанк ведет переговоры о покупке медицинского стартапа DocDoc

За сумму около 1,5 млрд рублей

сбербанк docdoc

Фото: news.vse42.ru

Сбербанк может купить медицинский сервис DocDoc. Об этом в четверг рассказал основатель одного из конкурирующих проектов.

Как стало известно «Коммерсанту», сумма сделки оценивается в 1-1,5 млрд рублей. По словам источников, банк планирует полностью выкупить проект или приобрести контрольный пакет.

По собственным данным DocDoc, сервис помог найти врача более 698 тыс. пользователей. На портале можно найти около 87 тыс. отзывов о врачах, более 29 тыс. медиков работают на портале. Приложение доступно в App Store и Google Play. Сервис доступен для жителей Москвы, Петербурга, Казани и других городов России.

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Реплики

  1. Вано 17.03.2017 at 02:34

    Пользовался несколько раз. Судя по тому, что количество врачей в сервисе увеличивается, проект явно идёт вперёд.

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