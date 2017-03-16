Сбербанк ведет переговоры о покупке медицинского стартапа DocDoc За сумму около 1,5 млрд рублей

Сбербанк может купить медицинский сервис DocDoc. Об этом в четверг рассказал основатель одного из конкурирующих проектов.

Как стало известно «Коммерсанту», сумма сделки оценивается в 1-1,5 млрд рублей. По словам источников, банк планирует полностью выкупить проект или приобрести контрольный пакет.

По собственным данным DocDoc, сервис помог найти врача более 698 тыс. пользователей. На портале можно найти около 87 тыс. отзывов о врачах, более 29 тыс. медиков работают на портале. Приложение доступно в App Store и Google Play. Сервис доступен для жителей Москвы, Петербурга, Казани и других городов России.