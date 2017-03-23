Сбербанк подал к «ЛУКОЙЛу» встречный иск на 507,4 млн рублей Из-за задолженности завода «Красные баррикады»

Сбербанк подал встречный иск к «Лукойлу» на 507 миллионов рублей. Заседание суда состоялось в четверг.

«Объявляю перерыв до 30 марта для решения вопроса о принятии встречного искового к производству. До этого времени будет либо определение о принятии к производству, либо возврат», — цитирует «Интерфакс» судью Дениса Блажова. Представитель Сбербанка заявил, что организация будет требовать возмещения убытков.

Добавим, «Лукойл-Нижневолжскнефть», дочерняя структура нефтяной компании, кредитовала завод «Красные баррикады». Заемщик не исполнил свои обязательства и компания взыскать 507 млн рублей по гарантии.

Ранее астраханский арбитраж удовлетворил иск этой «дочки» «ЛУКОЙЛа» к Сбербанку на 539,85 млн рублей. Суд также рассматривает еще два иска «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефти» к Астраханскому филиалу Сбербанка России на общую сумму 640,183 млн рублей.