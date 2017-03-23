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23.03.17 / 15:55 Новости / Общество / Россия и мир

Сбербанк подал к «ЛУКОЙЛу» встречный иск на 507,4 млн рублей

Из-за задолженности завода «Красные баррикады»

Северо-Западный банк Сбербанка

Фото: 360tv.ru

Сбербанк подал встречный иск к «Лукойлу» на 507 миллионов рублей. Заседание суда состоялось в четверг.

«Объявляю перерыв до 30 марта для решения вопроса о принятии встречного искового к производству. До этого времени будет либо определение о принятии к производству, либо возврат», — цитирует «Интерфакс» судью Дениса Блажова. Представитель Сбербанка заявил, что организация будет требовать возмещения убытков.

Добавим, «Лукойл-Нижневолжскнефть», дочерняя структура нефтяной компании, кредитовала завод «Красные баррикады». Заемщик не исполнил свои обязательства и компания взыскать 507 млн рублей по гарантии.

Ранее астраханский арбитраж удовлетворил иск этой «дочки» «ЛУКОЙЛа» к Сбербанку на 539,85 млн рублей. Суд также рассматривает еще два иска «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефти» к Астраханскому филиалу Сбербанка России на общую сумму 640,183 млн рублей.

По материалам: interfax.ru
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Реплики

  1. Эдс 23.03.2017 at 22:02

    И правильно, что подал, а то не много ли хотят с него взять Лукоил и Ко?

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