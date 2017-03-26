Украина готова принять российского участника на «Евровидении» Но он не должен иметь проблем с украинским законодательством

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко сообщил, что страна готова принять всех участников международного песенного конкурса «Евровидение», в том числе из России. Это заявление он сделал накануне.

Однако для участия в конкурсе песни, российский представитель не должен иметь проблем с законодательством Украины. Киев надеется, что эта проблема будет решена именно таким образом.

Напомним, от России на «Евровидение» должна была поехать певица Юлия Самойлова. Служба безопасности Украины (СБУ) запретила ей въезд в страну на три года из-за выступления артистки в Крыму в 2015 году. В свою очередь, Европейский вещательный союз (EBU), который организует «Евровидение», предложил транслировать выступлении Юлии Самойловой онлайн с помощью видеосвязи. Руководство «Первого канала» отказалось от предложения, а Вячеслав Кириленко заявил, что такой способ также нарушает украинское законодательство.