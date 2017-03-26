Украина готова принять российского участника на «Евровидении»

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко сообщил, что страна готова принять всех участников международного песенного конкурса «Евровидение», в том числе из России. Это заявление он сделал накануне.
Однако для участия в конкурсе песни, российский представитель не должен иметь проблем с законодательством Украины. Киев надеется, что эта проблема будет решена именно таким образом.
Напомним, от России на «Евровидение» должна была поехать певица Юлия Самойлова. Служба безопасности Украины (СБУ) запретила ей въезд в страну на три года из-за выступления артистки в Крыму в 2015 году. В свою очередь, Европейский вещательный союз (EBU), который организует «Евровидение», предложил транслировать выступлении Юлии Самойловой онлайн с помощью видеосвязи. Руководство «Первого канала» отказалось от предложения, а Вячеслав Кириленко заявил, что такой способ также нарушает украинское законодательство.
Реплики
Злату Огневич нужно отправить защищать Родину на #евровидение , ей не нужно виз. Уроженка Мурманска, жительница Санкт-Петербурга и особенно Крыма. Украинцы могут за нее голосовать. Она русская, она украинский легионер из России. Никто не поставит ей в вину то, что ей в России не предложили перспективы, она выступила за Украину, обогнала Дину Гарипову на Евровидении в 2013. Сейчас Россия может предложить ей войти в историю и заявить, что бывшая крымчанка теперь россиянка. Она нужна России. У нее должен быть еще шанс и у нее будет великое будущее.