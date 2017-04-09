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09.04.17 / 01:35 Новости / Россия и мир

Трамп уведомил Конгресс США об ударах в Сирии

После их совершения

ТрампПрезидент США Дональд Трамп направил уведомление Конгрессу США о том, что вооруженные силы страны нанесли авиаудары по сирийской провинции Хомс. Копия письма была опубликована накануне.

Уведомление направлено на имя спикера палаты представителей Пола Райана и временного президента сената США Оррина Хэтча уже после проведения авиавударов. Американский лидер объяснил свои действия защитой интересов государства и национальной безопасности.

Президент США поблагодарил конгресс за поддержку. Добавим, Москва осудила решение американских властей и приостановила действие меморандума о полетах в Сирии. В свою очередь, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что «разочарован» такой реакцией. Кроме того, состоялась телефонная беседа госсекретаря и главы российского МИД Сергея Лаврова, в ходе которой Сергей Лавров заявил, что американские авиаудары способствуют развитию терроризма в Сирии.

По материалам: abcnews.go.com
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Реплики

  1. Алексей 09.04.2017 at 08:47

    Ну если, как заявляют многочисленные военные эксперты, подготовка удара длительный процесс, возникает вопрос, а где в это время была российская разведка? Почему этот удар стал откровением для российских войск? В таком случае надо признать, что небезопасным является и пребывание наших войск в Сирии, если Трамп в следующий раз захочет самоутвердиться за счёт удара по российской группировке?!

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