Трамп уведомил Конгресс США об ударах в Сирии После их совершения

Президент США Дональд Трамп направил уведомление Конгрессу США о том, что вооруженные силы страны нанесли авиаудары по сирийской провинции Хомс. Копия письма была опубликована накануне.

Уведомление направлено на имя спикера палаты представителей Пола Райана и временного президента сената США Оррина Хэтча уже после проведения авиавударов. Американский лидер объяснил свои действия защитой интересов государства и национальной безопасности.

Президент США поблагодарил конгресс за поддержку. Добавим, Москва осудила решение американских властей и приостановила действие меморандума о полетах в Сирии. В свою очередь, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что «разочарован» такой реакцией. Кроме того, состоялась телефонная беседа госсекретаря и главы российского МИД Сергея Лаврова, в ходе которой Сергей Лавров заявил, что американские авиаудары способствуют развитию терроризма в Сирии.