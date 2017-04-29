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29.04.17 / 13:59 Новости / Общество / Россия и мир

Улюкаев рассказал о состоянии своего здоровья

Во время пробежки

УлюкаевНаходящийся под домашним арестом экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев отлично себя чувствует. Видео, на котором об этом говорит сам бывший чиновник, было опубликовано в субботу.

Улюкаева сняли на видео, когда он занимался бегом в парке. «Отличное», — ответил он корреспонденту РЕН-ТВ на вопрос о своем самочувствии.

Корреспондент сообщил Улюкаеву, что СМИ распространяли информацию об ухудшении его здоровья. «Не дождутся», — прокомментировал он и продолжил пробежку.

Напомним, 12 апреля суд продлил домашний арест бывшего главы Минэкономразвития. Также Улюкаеву разрешили два часа прогулок в день, хотя защита просила дать четыре часа (два часа утром, два — вечером). В ходе судебного заседания Улюкаев сообщил, что страдает хроническими заболеваниями, требующими наблюдения у врача и лекарств.

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