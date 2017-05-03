Россия спишет Киргизии долг в $240 млн За 11 лет РФ списала $703,2 млн внешнего долга Киргизии

Россия намерена списать Киргизии долг в 240 млн. Об этом говорится в проекте протокола к соответствующему межправительственному соглашению.

После подписания договора будет списано 100% долга Киргизии перед Россией. Списание задолженности проводится в рамках «официальной помощи развитию Киргизской Республики».

В первом полугодии прошлого года Россия списала $30 млн долга. В настоящее время долг Киргизии перед Россией составляет $240 млн. Всего за 11 лет РФ списала $703,2 млн внешнего долга Киргизии.