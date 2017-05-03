Все новости

03.05.17 / 16:09 Новости / Россия и мир

Россия спишет Киргизии долг в $240 млн

За 11 лет РФ списала $703,2 млн внешнего долга Киргизии

Фото: reglament.info

Фото: reglament.info

Россия намерена списать Киргизии долг в 240 млн. Об этом говорится в проекте протокола к соответствующему межправительственному соглашению.

После подписания договора будет списано 100% долга Киргизии перед Россией. Списание задолженности проводится в рамках «официальной помощи развитию Киргизской Республики».

В первом полугодии прошлого года Россия списала $30 млн долга. В настоящее время долг Киргизии перед Россией составляет $240 млн. Всего за 11 лет РФ списала $703,2 млн внешнего долга Киргизии.

По материалам: interfax.ru
Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

119 SQL queries done. Page generation took 0,135 seconds.