Россия спишет Киргизии долг в $240 млн

Россия намерена списать Киргизии долг в 240 млн. Об этом говорится в проекте протокола к соответствующему межправительственному соглашению.
После подписания договора будет списано 100% долга Киргизии перед Россией. Списание задолженности проводится в рамках «официальной помощи развитию Киргизской Республики».
В первом полугодии прошлого года Россия списала $30 млн долга. В настоящее время долг Киргизии перед Россией составляет $240 млн. Всего за 11 лет РФ списала $703,2 млн внешнего долга Киргизии.
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