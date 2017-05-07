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07.05.17 / 19:31 Новости / Общество / Россия и мир

Навальный отправился в Испанию на обследование — Источник

Он пробудет в Барселоне около недели

Навальный отправился в Испанию Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный отправился в Испанию на обследование. Об этом в воскресенье сообщил источник «Газете.Ru».

Навальный проведет в Барселоне около недели. Он пройдет обследование, а затем продолжит лечение в Москве.

Отметим, источник добавил, что политик не хотел прерывать кампанию. Однако, по его словам, ситуация «очень серьезна».

Напомним, в апреле Навального облили зеленкой. Он получил повреждение роговицы глаза, а позже сообщил об утрате 80% зрения одним глазом.

По материалам: gazeta.ru
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