Навальный отправился в Испанию на обследование — Источник Он пробудет в Барселоне около недели

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный отправился в Испанию на обследование. Об этом в воскресенье сообщил источник «Газете.Ru».

Навальный проведет в Барселоне около недели. Он пройдет обследование, а затем продолжит лечение в Москве.

Отметим, источник добавил, что политик не хотел прерывать кампанию. Однако, по его словам, ситуация «очень серьезна».

Напомним, в апреле Навального облили зеленкой. Он получил повреждение роговицы глаза, а позже сообщил об утрате 80% зрения одним глазом.