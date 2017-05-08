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08.05.17 / 19:55 Новости / Политика / Россия и мир

Макрон покинул пост главы движения «На марше»

Временно исполнять обязанности стала Катрин Барбару

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Макрон "На марше"

Фото Christophe Petit Tesson / EPA

Избранный президент Франции Эммануэль Макрон покинул пост главы движения «На марше». Об этом в партии сообщили в понедельник.

Временно исполняющей обязанности председателя стала Катрин Барбару. Кроме того, движение «На марше» переименовали в «Республика на марше».

Напомним, накануне Эммануэля Макрона выбрали президентом Франции в ходе второго тура президентских выборов. Его предшественник Франсуа Олланд передаст полномочия 14 мая.
Макрон одержал победу с 66% голосов. Его соперницей была глава «Национального фронта» Марин Ле Пен.

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