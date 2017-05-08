Россия внесла в СБ ООН проект резолюции в поддержку безопасных зон в Сирии Голосование может пройти уже в начале этой недели

Москва внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции в поддержку создания безопасных зон в Сирии. Об этом в понедельник передает агентство ТАСС.

«Подтверждаем, что проект резолюции внесен», — сообщил пресс-секретарь постпредставительства России при организации Федор Стржижовский. Предположительно, голосование по проекту может пройти уже в начале этой недели – в понедельник или вторник.

Ранее Россия, Турция и Иран подписали меморандум о формировании зон деэскалации в Сирии. Он предполагает создание безопасных территорий для предотвращения прямого военного столкновения. Спецпредставитель генерального секретаря ООН по Сирии Стеффан де Мистура заявил, что организация одобряет эту инициативу. Он добавил, что она поможет достигнуть договоренностей в Женеве.