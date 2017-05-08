Путин поздравил Макрона с победой на выборах Тот стал президентом Франции

Президент России Владимир Путин поздравил телеграммой избранного накануне президента Франции Эммануэля Макрона с победой. Об этом в понедельник сообщили в Кремле.

Президент России подчеркнул, что готов к конструктивному обсуждению разных вопросов повестки дня. Также он пожелал Макрону здоровья, успехов в президентской работе и благополучия.

Напомним, накануне во Франции завершился второй тур президентских выборов. Соперницей социалиста-либерала стала глава партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. За Макрона голоса отдали более 66% голосовавших. Явка по всей стране составила почти 75%.