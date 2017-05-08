Все новости

08.05.17 / 11:27 Новости / Политика / Россия и мир

Путин поздравил Макрона с победой на выборах

Тот стал президентом Франции

Сюжет:

Путин МакронПрезидент России Владимир Путин поздравил телеграммой избранного накануне президента Франции Эммануэля Макрона с победой. Об этом в понедельник сообщили в Кремле.

Президент России подчеркнул, что готов к конструктивному обсуждению разных вопросов повестки дня. Также он пожелал Макрону здоровья, успехов в президентской работе и благополучия.

Напомним, накануне во Франции завершился второй тур президентских выборов. Соперницей социалиста-либерала стала глава партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. За Макрона голоса отдали более 66% голосовавших. Явка по всей стране составила почти 75%.

Метки: , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

112 SQL queries done. Page generation took 0,128 seconds.