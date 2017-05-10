Госдеп исключил скорое снятие санкций с России По результатам встречи Лаврова с Тиллерсоном

Госдепартамент США исключил снятие санкций в отношении России в ближайшее время. Об этом сообщили в ведомстве в среду после встречи госсекретаря Рекса Тиллерсона и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

После переговоров глава Госдепа подчеркнул, что санкции с России не будут сняты пока «Москва не отменит шаги, спровоцировавшие введение Минских договоренностей». Лавров, в свою очередь, отметил, что во время встречи сам вопрос санкций стороны не поднимали.

Встреча в Вашингтоне длилась полтора часа. Главной темой обсуждения сторон стали украинский вопрос и Минские договоренности. Помимо ситуации на Украине Тиллерсон и Лавров обсудили палестино-израильский конфликт, Сирию и Афганистан. После встречи с госсекретарем Лавров провел переговоры с президентом США Трампом.