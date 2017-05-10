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10.05.17 / 20:44 Новости / Общество / Россия и мир

Журналисты узнали о слежке СБУ за Павлом Шереметом

Причем полиция скрывает эти данные

Павел ШереметЖурналисты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и издания Slidstvo.info узнали о слежке Службы безопасности Украины (СБУ)за Павлом Шереметом. Они опубликовали фильм-расследование «Убийство Павла» в среду.

Журналисты выяснили, что как минимум один сотрудник СБУ был рядом с домом Шеремета за день до его убийства. Они получили видеозапись с камер наблюдения, на которой увидели автомобиль с сидящими в нем в течение нескольких часов пассажирами. По номеру авто они установили владельца.

Владелец машины Наталья Зарецкая сказала, что покупала машину для Игоря Устименко. Источники журналистов в СБУ сказали, что Устименко состоит на работе в службе.

О слежке за Шереметом сообщали источники издания «Украинская правда» в СБУ. Его главредом является подруга Шеремета Алена Притула.

Напомним, Шеремет взорвался в автомобиле в центре Киева 20 июля 2016 года. Машина принадлежала Притуле. Бомба находилась под днищем автомобиля. Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину и женщину, которые могли подложить взрывное устройство под автомобиль.

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