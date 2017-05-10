Трамвайное движение по Стрельнинской линии в Петербурге откроется 15 июня Окончательное завершение работ запланировано на декабрь 2017 года

Открытие трамвайного движения на участке от пр. Маршала Жукова до конечного пункта «Стрельна» запланировано на 15 июня. Эту информацию АБН в среду подтвердили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Пока работы по капитальному ремонту объекта продолжаются. Окончательное завершение строительно-монтажных работ на участке запланировано в соответствии с госконтрактом – на декабрь 2017 года.

Отметим, капитальным ремонтом Стрельнинской линии занимается ЗАО «НиК». Работы начались в августе прошлого года.