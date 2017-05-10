Трамвайное движение по Стрельнинской линии в Петербурге откроется 15 июня

Открытие трамвайного движения на участке от пр. Маршала Жукова до конечного пункта «Стрельна» запланировано на 15 июня. Эту информацию АБН в среду подтвердили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.
Пока работы по капитальному ремонту объекта продолжаются. Окончательное завершение строительно-монтажных работ на участке запланировано в соответствии с госконтрактом – на декабрь 2017 года.
Отметим, капитальным ремонтом Стрельнинской линии занимается ЗАО «НиК». Работы начались в августе прошлого года.
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