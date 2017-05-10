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10.05.17 / 18:44 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Радиус запрещенных на время КК зон для полета могут уменьшить до 100 метров

При этом отменять запрет не собираются

запрет полет кубок конфедерацийРадиус запрещенных на время проведения Кубка Конфедераций зон для полета самолетов и вертолетов малой авиации могут уменьшить до 100 метров. Об этом АБН сообщили в правительстве Петербурга в среду.

Как отметили в комитете по транспорту города, зону вокруг Петербурга могут уменьшить из-за многочисленных жалоб владельцев воздушных судов и аэродромов. «При этом речь о полной отмене запрета на полеты самолетов малой авиации не идет», — отметили в Смольном.

Отметим, в министерстве транспорта России решили ввести на время проведения Кубка Конфедераций закрытые зоны для полета воздушных судов малой авиации. Летать запретят во всех городах, принимающих футбольный турнир. Действие запрещенных зон продлится с 1 июня по 4 июля. Изначальный радиус зон вокруг Москвы и Петербурга составлял около 110 км.

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