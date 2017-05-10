Радиус запрещенных на время КК зон для полета могут уменьшить до 100 метров

Радиус запрещенных на время проведения Кубка Конфедераций зон для полета самолетов и вертолетов малой авиации могут уменьшить до 100 метров. Об этом АБН сообщили в правительстве Петербурга в среду.
Как отметили в комитете по транспорту города, зону вокруг Петербурга могут уменьшить из-за многочисленных жалоб владельцев воздушных судов и аэродромов. «При этом речь о полной отмене запрета на полеты самолетов малой авиации не идет», — отметили в Смольном.
Отметим, в министерстве транспорта России решили ввести на время проведения Кубка Конфедераций закрытые зоны для полета воздушных судов малой авиации. Летать запретят во всех городах, принимающих футбольный турнир. Действие запрещенных зон продлится с 1 июня по 4 июля. Изначальный радиус зон вокруг Москвы и Петербурга составлял около 110 км.
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