Радиус запрещенных на время КК зон для полета могут уменьшить до 100 метров При этом отменять запрет не собираются

Радиус запрещенных на время проведения Кубка Конфедераций зон для полета самолетов и вертолетов малой авиации могут уменьшить до 100 метров. Об этом АБН сообщили в правительстве Петербурга в среду.

Как отметили в комитете по транспорту города, зону вокруг Петербурга могут уменьшить из-за многочисленных жалоб владельцев воздушных судов и аэродромов. «При этом речь о полной отмене запрета на полеты самолетов малой авиации не идет», — отметили в Смольном.

Отметим, в министерстве транспорта России решили ввести на время проведения Кубка Конфедераций закрытые зоны для полета воздушных судов малой авиации. Летать запретят во всех городах, принимающих футбольный турнир. Действие запрещенных зон продлится с 1 июня по 4 июля. Изначальный радиус зон вокруг Москвы и Петербурга составлял около 110 км.