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11.05.17 / 13:46 Новости / Общество / Россия и мир

Медведев: врачи смогут выдавать пациентам электронные и бумажные больничные

А врачи всегда смогут получить доступ к электронной истории болезни

дмитрий-медведевРоссияне смогут получать как электронные рецепты на лекарства, так и бумажные. Об этом в четверг заявил на заседании правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 

Члены правительства в ходе заседания рассматривали законопроект об использований IT-технологий в медицине. Медведев напомнил о том, что в России создают Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

Политик пообещал, что граждан не будут принуждать к переходу на новые технологии. При этом он подчеркнул, что электронные больничные, как ожидается, упростят работу для врачей и поход в аптеку для пациентов.

Также Медведев заверил, что в скором времени врачи смогут получать доступ к истории своего пациента из любого медучреждения. Из-за нововведения пропадет необходимость «носить с собой кипу бумаг», — объяснил политик.

Напомним, россияне начнут получать электронные больничные 1 июля. Теперь после выздоровления пациенты не обязаны будут идти в медучреждение, чтобы закрыть больничный. За них это сделают медицинские работники.

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