Российских туристов вызволили из каньона в Абхазии Пострадавших нет

Российских туристов вызволили из каньона в горах Гагрского района Абхазии. Об этом накануне сообщили в МЧС Абхазии.

Группа туристов из Москвы и Перми не сумела перейти реку вброд и оказалась заблокированной из-за резкого подъема воды. Только двое из пятерых смогли выбраться и отправились за помощью, в то время как остальная часть группы оставалась в бурлящей воде, сообщили в МЧС. Сотрудники спасательной службы с помощью страховочных веревок вызволили всех туристов из ловушки.

По информации регионального МЧС, туристы приехали в Абхазию заниматься каньонингом, однако никому не сообщили о своем местоположении, а также не имели надлежащего снаряжения. Каньониг – преодоление каньонов без использования плавательных средств. Этот новый вид спорта считается экстремальным и требует всеобъемлющей подготовки от спортсмена. Каньонинг наиболее популярен в таких странах как: Россия, Мексика, США, Швейцария, Австрия и других.