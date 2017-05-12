Госдеп США одобрил продажу ОАЭ ракет на $2 млрд Ракеты PAC-3 и GEM-T

Государственный департамент США одобрил продажу ракет комплекса Patriot Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) на сумму порядка $2 млрд. Об этом накануне передает Reuters.

По информации агентства, речь идет о 60 ракетах PAC-3 для зенитно-ракетного комплекса Patriot, которые произведены компанией Lockheed Martin. Также США поставят в ОАЭ около 100 ракет GEM-T производства Raytheon.

Добавим, перед проведением сделок по экспорту вооружения, Госдеп США обязан их утвердить. Ранее агентство сообщило, что Соединенные Штаты могут продать Саудовской Аравии оружие на сумму порядка $11,5 млрд. Это боевые машины пехоты, системы ПРО, высокоточные боеприпасы и самоходные артиллерийские установки. В марте появилась информация, что США готовы продать Бахрейну истребители F-16 на сумму около $5 млрд.