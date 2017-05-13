Рогозин поддержал идею отказа «Роскосмоса» от участия в проекте на МКС Иначе Россия «отстанет не только от США, но и других космических держав»

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин поддержал идею о прекращении участия «Роскосмоса» в проекте на МКС и начале сотрудничества в космосе с членами БРИКС. Об этом он сообщил накануне на своей странице в Facebook.

По мнению вице-премьера, если этого не сделать, то Россия рискует отстать не только от США, но и от других космических держав. Он отметил, что ждет от «Роскосмоса» «анализа ситуации и конкретных предложений».

Накануне член Российской академии космонавтики им. Циолковского Андрей Ионин заявил, что России необходимо уйти с МКС и, вместо этого, начать сотрудничество в космосе со странами БРИКС. Добавим, ранее NASA сообщило, что собирается отказаться от услуг России по доставке американских космонавтов на станцию. Между тем, доставка одного человека на «Союзе» к МКС оценивается в среднем в $50 млн. Таким образом, Россия получает около $250 млн ежегодно за доставку астронавтов NASA.