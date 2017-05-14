«Газпром» намерен подписать условия поставки газа в Китай до конца года

«Газпром» планирует до конца года подписать условия поставки газа в Китай. Об этом в воскресенье сообщил глава компании Алексей Миллер.
Газ будут поставлять из районов Дальнего Востока в качестве развития проекта «Сила Сибири».
«Проведены предварительные технико-экономические обоснования, которые показали экономическую целесообразность и техническую осуществимость проекта, определена точка, в которой могло бы быть осуществлено пересечение границы — это район Дальнереченска», — рассказал Миллер.
Отметим, ранее в «Газпроме» сообщили, что уже построено свыше 700 км линейной части газопровода «Сила Сибири». В 2014 году российская компания и CNPC подписали соглашение о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. По договору Россия должна поставлять соседям до 38 млрд кубометров газа в год в течение 30 лет.
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