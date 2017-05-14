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14.05.17 / 11:33 Новости / Россия и мир / Экономика

«Газпром» намерен подписать условия поставки газа в Китай до конца года

Специалисты уже провели предварительные технико-экономические обоснования

газпром китай

Фото tass.ru

«Газпром» планирует до конца года подписать условия поставки газа в Китай. Об этом в воскресенье сообщил глава компании Алексей Миллер.

Газ будут поставлять из районов Дальнего Востока в качестве развития проекта «Сила Сибири».

«Проведены предварительные технико-экономические обоснования, которые показали экономическую целесообразность и техническую осуществимость проекта, определена точка, в которой могло бы быть осуществлено пересечение границы — это район Дальнереченска», — рассказал Миллер.

Отметим, ранее в «Газпроме» сообщили, что уже построено свыше 700 км линейной части газопровода «Сила Сибири». В 2014 году российская компания и CNPC подписали соглашение о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. По договору Россия должна поставлять соседям до 38 млрд кубометров газа в год в течение 30 лет.

По материалам: tass.ru
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