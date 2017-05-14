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14.05.17 / 18:24 Новости / Общество / Россия и мир

Саратовская область признана лидером в рейтинге комфортной городской среды

В список лидеров также попали Новосибирская и Белгородская области

Саратовская областьСаратовская область стала лидером рейтинга регионов по реализации проекта формирования комфортной городской среды, который составил Минстрой России. Об этом в воскресенье сообщил замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

По словам чиновника, министерство подвело предварительные итоги. В список лидеров также попали Новосибирская и Белгородская области, Пермский и Хабаровский края.

Добавим, при формировании рейтинга учитывались динамика развития городской среды и реализуемый потенциал, а также реализуемые и планируемые проекты. Всего в список вошли 72 региона. Последние места заняли Краснодарский край и Амурская область.

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