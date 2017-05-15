Почти половина россиян хотят развития отношений с Турцией Четверть россиян называют отношения между странами «напряженными»

Россия должна вернуться к сотрудничеству с Турцией, несмотря на противоречия, считают 49% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ и опубликованные в понедельник.

При этом 24% опрошенных называют нынешние отношения России и Турции «нейтральными», а еще 24% — «напряженными». «Прохладными» отношения между странами считают 21% респондентов. В последнее время, по мнению 48% опрошенных, отношения России и Турции «не становятся ни лучше, ни хуже».

Опрос прошел 27-28 апреля. Метод опроса — телефонное интервью. В нем приняли участие 1,2 тыс. человек. Возраст респондентов — от 18 лет.