Белый дом призвал Россию и Китай ввести санкции против КНДР

Россия и Китай должны ввести ограничительные меры в отношении КНДР. Об этом в понедельник заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.
По его словам, это необходимо сделать, поскольку Северная Корея представляет угрозу не только для союзников США, но и для соседних стран, в том числе, России и Китая. Санкции Москвы и Пекина помогут, по мнению США, в урегулировании конфликта вокруг Корейского полуострова.
Ранее Пхеньян произвел очередной пуск ракеты «Хвансон-12». Она пролетела приблизительно 800 км и упала в Японское море. Сообщалось, что ракета КНДР впервые достигла высоты в 2 тыс. км. По мнению президента России Владимира Путина, подобные действия Северной Кореи не способствуют достижению мира в регионе.
110 SQL queries done. Page generation took 0,126 seconds.
Новости партнеров: