Вулкан Шивелуч выбрасывает пепел четвертый день подряд Специалисты не зафиксировали выпадение пепла в населенных пунктах

На Камчкате Вулкан Шивелуч произвел четвертый выброс пепла за четыре последних дня. Об этом в понедельник сообщили ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Высота нового выброса составила около 4 тыс метров. Шлейф распространился на 5 км к востоку от источника. Специалисты не зафиксировали выпадение пепла в населенных пунктах края.

Первый выброс пепла на Шивелуче произошел 12 мая. Тогда высота выброса составила до 13 тыс. метров. Второй и третий выбросы зафиксировали 13-го и 14-го мая соответственно. Высота выбросов в обоих случаях не превысила 5,5 тыс км.