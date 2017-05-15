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15.05.17 / 22:51 Новости / Россия и мир

Госдеп США: В одной из сирийских тюрем создали крематорий

Чтобы скрыть массовые казни

Фото: emigrados.ru

Фото: emigrados.ru

На территории одной из тюрем недалеко от Дамаска власти Сирии создали крематорий для того, чтобы уничтожать тела заключенных. С таким заявлением выступил в понедельник и. о. помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс.

По его словам, крематорий был создан для того, чтобы скрыть массовые убийства, которые совершаются в тюрьме. Дипломат призвал Россию оказать влияние на президента Сирии Башара Асада с тем, чтобы остановить применение насилия в стране.

Напомним, в апреле этого года в сирийской провинции Идлиб предположительно произошла химическая атака, в результате которой погибли более 100 человек. Западные страны возложили ответственность на Дамаск. Позднее власти США в качестве ответной меры обстреляли ракетами «Томагавк» авиабазу правительственных войск. В свою очередь, сирийские власти отрицают обвинения.

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