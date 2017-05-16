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16.05.17 / 03:36 Новости / Россия и мир

Falcon 9 вывела на орбиту спутник для обеспечения самолетов Wi–Fi

Аппарат станет четвертым в системе Global Xpress

falcon 9Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на промежуточную геостационарную орбиту коммуникационный спутник Inmarsat-5 Flight 4, который может обеспечивать самолеты сигналом Wi–Fi. Об этом накануне сообщила компания-владелец SpaceX в своем аккаунте в Twitter.

Таким образом, аппарат станет четвертым с 2013 года в системе Global Xpress. В задачи спутника входит обеспечение передачи сигнала, в частности, беспроводного интернет-соединения для пассажирова воздушных и морских судов.

Ранее SpaceX запустила Falcon 9 с разведывательным спутником. Это был первый запуск военного назначения. В марте этого года компания смогла успешно повторно использовать ступень Falcon 9 при выводе спутника SES-10. Тогда глава SpaceX Илон Маск заявил, что успешное повторное использование ступени – это революционный прорыв в области космических разработок.

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