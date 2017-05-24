В I квартале Сбербанк сократил 5 тыс. сотрудников Ранее Греф предупреждал о сокращении штата Сбербанка

В I квартале 2017 года Сбербанк сократил штат на 5 тыс. сотрудников. Об этом в кредитно-финансовой организации сообщили в среду.

Как следует из финансовой отчетности банка по МСФО, на 31 марта 2017 года в банке работали 314 тыс. человек. В конце 2016 года на работе состояли еще 319 тыс. человек.

Напомним, в начале 2017 года глава банка Герман Греф предупредил о двойном сокращении штата к 2025 году. В банке это объяснили тем, что к тому времени все банковские операции будут проходить удаленно. В настоящий момент дистанционно проходит только 50% действий клиентов – физических лиц. При этом Греф пообещал избежать резких сокращений штата.