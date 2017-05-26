Более половины американцев считают Россию врагом США Россия - №4 в списке врагов Америки

Более половины американцев (64%) считают, что Россия является врагом США. Таковы данные опроса Fox News, которые опубликовали накануне.

Главным врагом страны американцы считают КНДР. Такое мнение высказали 93% респондентов. Иран с 80% голосов расположился на втором месте, Сирия (76%)– на третьем. Россия в этом списке четвертая. По информации телеканала, четырьмя годами ранее только 40% американцев назвали Россию враждебной для США страной.

Опрос респондентов проводился по телефону. В нем приняли участие более тысячи жителей государства.

В апрельском опросе ВЦИОМ более 80% россиян назвали отношения между США и РФ враждебными. Кроме того, каждый третий россиянин, по данным опроса, заявил о возможности войны меду странами.