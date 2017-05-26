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26.05.17 / 05:35 Новости / Общество / Россия и мир

Более половины американцев считают Россию врагом США

Россия - №4 в списке врагов Америки

США Россия опрос враг

Фото: politobzor.net

Более половины американцев (64%) считают, что Россия является врагом США. Таковы данные опроса Fox News, которые опубликовали накануне.

Главным врагом страны американцы считают КНДР. Такое мнение высказали 93% респондентов. Иран с 80% голосов расположился на втором месте, Сирия (76%)– на третьем. Россия в этом списке четвертая. По информации телеканала, четырьмя годами ранее только 40% американцев назвали Россию враждебной для США страной.

Опрос респондентов проводился по телефону. В нем приняли участие более тысячи жителей государства.

В апрельском опросе ВЦИОМ более 80% россиян назвали отношения между США и РФ враждебными. Кроме того, каждый третий россиянин, по данным опроса, заявил о возможности войны меду странами.

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