Порошенко разрешил жителям Крыма поступать в вузы Украины В учебных заведениях четырех регионов выделены специальные квоты

Президент Украины Петр Порошенко разрешил абитуриентам из Крыма поступать в украинские вузы. В субботу глава государства подписал соответствующий закон, сообщила его пресс-служба.

Своей подписью Порошенко утвердил поправки в закон «О высшем образовании», принятые Верховной радой 16 мая 2017 года. Для жителей Крыма устанавливается квота в 1 тыс. мест в вузах Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей. Прием будет проводиться на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний. Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

После присоединения полуострова к России для абитуриенты из Крыма были введены специальные квоты на бюджетных отделениях российских вузов, куда они могли поступать на льготных основаниях. В 2016 году эти квоты были отменены. С 2017 года крымчане будут поступать в России на общих основаниях, но они смогут выбирать между ЕГЭ и традиционными экзаменами. С 2018 года им придется сдавать ЕГЭ.